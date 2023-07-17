«التموين»: طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر قصب خام من أي منشأ

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت، اليوم، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأوضحت “التموين”، في بيان، منذ قليل، أن التوريد يكون خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023 و/ أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023 و/ أو من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023 حسب رغبة البائع أو بضاعة حاضرة ، وللهيئة حرية الإختيار.

كما تقدم الأسعار للسداد At Sight بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري.

وسيكون تقديم العروض يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية في مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.