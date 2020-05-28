التموين : طرح مناقصة استيراد قمح في حالة تراجع الكميات الموردة من المزارعين

أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه متوقع تسلم 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، وذلك مع انتهاء موسم الحصاد والذي مقرر إغلاقه يوم 15 يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المال» إن كميات القمح التي تم استلامها حتي الآن بنحو 3.2 مليون طن وذلك منذ بدء موسم الحصاد في 15 أبريل الماضي وحتى أمس الثلاثاء.

وكشف المصدر أنه في حالة انخفاض كميات القمح الموردة من المزارعين سيتم طرح مناقصة استيراد أقماح من الخارج.

وأوضح أن ذلك مرتبط بمتوسط عمليات التوريد خلال يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المناقصة المتوقع طرحها في حالة تراجع كميات القمح المحلي المستلمة من المزارعين ستكون مع بداية السنة المالية الجديدة 2020-2021.

يشار إلى أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 5 ملايين طن قمح وذلك لخلطه مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.