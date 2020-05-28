اقتصاد وأسواق

التموين : طرح مناقصة استيراد قمح في حالة تراجع الكميات الموردة من المزارعين

استلام 3.2 مليون طن قمح من المزارعين
محمد مجدي 5:21 م, الخميس, 28 مايو 20 5:21 م, الخميس, 28 مايو 20

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أكد مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه متوقع تسلم 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، وذلك مع انتهاء موسم الحصاد والذي مقرر إغلاقه يوم 15 يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المال» إن كميات القمح التي تم استلامها حتي الآن بنحو 3.2 مليون طن وذلك منذ بدء موسم الحصاد في 15 أبريل الماضي وحتى أمس الثلاثاء.

وكشف المصدر أنه في حالة انخفاض كميات القمح الموردة من المزارعين سيتم طرح مناقصة استيراد أقماح من الخارج.

وأوضح أن ذلك مرتبط بمتوسط عمليات التوريد خلال يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المناقصة المتوقع طرحها في حالة تراجع كميات القمح المحلي المستلمة من المزارعين ستكون مع بداية السنة المالية الجديدة 2020-2021.

يشار إلى أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 5 ملايين طن قمح وذلك لخلطه مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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