التموين: طرح ممارسة لتوريد ذرة صفراء لاستخدامات العلف

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية عن طرح الهيئة العامة للسلع التموينية لممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وقالت الوزارة في بيان منذ قليل، أن فترة الشحن من 1 إلى 15 أكتوبر، أو من 15 إلى 30 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة ان عملية السداد AT Sight ، وتقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

وأشارت الوزارة إلي ان باقي الشروط طبقاً لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الادارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.