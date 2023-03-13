«التموين»: طرح لحوم سودانية ودواجن محلية وبرازيلية وأسماك نرويجية وإستكلندية (صور)

قامت “المال” بجولة تفقدية على المجزر الآلي التابعة للشركة المصرية للحوم والدواجن في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة استلام وطرح لحوم سودانية، ودواجن محلية وبرازيلية مجمدة، وأسماك محلية ومستوردة في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين إضافة إلي معارض وشوادر أهلا رمضان.

أسماك مجمدة

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة المصرية للحوم والدواجن لـ”المال” خلال الجولة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين ، أنه يتم طرح 350 طنًا من الأسماك المحلية والمستوردة شهريًا في المنافذ التابعة للوزارة بأسعار أقل من السوق المحلية بنسب تتراوح من 5 لـ10%.

دواجن برازيلية مجمدة

وأضاف عبد الوهاب أن تلك الكميات موزعة كالتالي: 100 طنًا من الأسماك الطازجة تشمل بلطي وجمبري ورنجة، و250 طنًا أسماك مجمدة منها فيليه باسا أبيض وأحمر ورنجة وجمبري ومكرونة وماكريل نرويجي وإستكلندي.

دواجن محلية مجمدة

أسعار اللحوم والدواجن في التموين

اللحوم السودانية المبردة زنة 1 كيلو بسعر 165 جنيهًا.

الكبدة السوداني المبردة زنة 1 كيلو بسعر 65 جنيهًا.

الدواجن المحلية المجمدة زنة 1 كيلو بسعر 65 جنيهًا.

الدواجن البرازيلي المجمدة زنة 1 كيلو بسعر 65 جنيهًا.

أوراك دواجن برازيلي مجمدة زنة 1 كيلو بسعر 55 جنيهًا.

لحوم سودانية مبردة

وكان العميد محمود السعدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجنأكد أنه تم التعاقد على كميات من صدور وأوراك الدواجن البرازيلية المجمدة، بكميات تصل إلي 2000 طن.