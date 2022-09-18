التموين: طرح كيلو الأرز المعبأ بسعر 14.75 جنيه في المجمعات الاستهلاكية

أكد اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والتي تتنوع ما بين البلدي والسوداني والبرازيلي، في الفروع التابعة لأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية.

لحوم سوداني

وقال محمد كمال مدير فرع أحمد عرابي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية في محافظة الجيزة لـ”المال”، خلال جولة تفقدية على المنافذ التابعة لوزارة التموين، إنه يتم يوميًا ضخ ما يقرب من 800 كيلو لحوم سوداني طازجة بسعر 115 جنيها.

وأضاف كمال، أنه يتم أيضَا ضخ يوميا من 2 إلى 3 أطنان أرز مصري لشركات قطاع خاص، بسعر 14.75 جنيه للكيلو الواحد المعبأ، ويعد أقل من السعر الحكومي الذي أعلنته الحكومة بتحديد سعر كيلو الأرز المعبأ بسعر 15 جنيهًا، كما يتم طرح أرز تمويني بسعر 10.5 جنيه.

يشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بداية الشهر الجاري، بألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيهًا.

وتابع كمال، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية التي يتم طرحها في المجمع الاستهلاكي تكفي مدة 3 أشهر، موضحَا ان متوسط صرف البطاقات التموينية شهريًا يتراوح من 2500 إلى 3000 بطاقة.