التموين : طرح «كوبونات رمضان» في منافذ 7 شركات تابعة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت كوبونات لشراء السلع الغذائية ” كوبونات رمضان ” بشركاتها التابعة وهى الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة ، وشركات النيل والأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية ، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك، للعام الثاني استعداداً لشهر رمضان.

وقال المصيلحي في بيان اليوم ، إن الكوبونات التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة، مشيرأ إلي أنها تبدأ من 20 جنيها إلي 50 جنيها إلي 100 جنيها للكوبون.

وأضاف المصيلحي أن الكوبون يعتبر كوبون مشتريات ، يتم شراؤها وتوزيعها علي المواطنين غير القادرين من جانب المواطنين الذى في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات، موضحًا أن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، كما أن الكوبون لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة فقط.

من جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح مستلزمات شهر رمضان بــ 1350 مجمعا استهلاكيا بتخفيضات تبدأ من 15 إلي 35 %، مشيرا إلى أن السلع الرمضانية التي تم عرضها بجودة عالية وتخضع لرقابة تموينية مشددة .

وأشار “كمال” إلي أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كانت صريحة بضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأساسية مثل الأرز ، والسكر، والزيت التمويني، واللحوم و الدواجن، وضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة أيضاً.