التموين: طرح كميات من مخزون القمح للبيع عبر منصة البورصة المصرية للسلع

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، إنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصرية.
ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، وحرصاً من الوزارة على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص.
ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلية.
فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتر للأقماح في تلك المزايدات فإنه يستوجب على شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي :
http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx