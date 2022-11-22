التموين: طرح كميات من مخزون القمح للبيع عبر منصة البورصة المصرية للسلع

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، إنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصرية.

ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من الوزارة على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص.

‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلية.

فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع قيام هيئة السلع ‏التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق ‏‏27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.‏

وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتر للأقماح في تلك المزايدات فإنه يستوجب على ‏شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً، وذلك من ‏خلال الدخول على الرابط التالي :‏

http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx