اقتصاد وأسواق

التموين: طرح كميات كبيرة من الـ 7 سلع الإضافية على المقررات التموينية

منها 2500 كرتونة كيس غسيل أواني وباكتة كبريت.. و 1500 كرتونة مرقة دجاج وكابتشينو وبار حلاوة
محمد مجدي 2:40 م, السبت, 7 نوفمبر 20 2:40 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات كبيرة من السلع الـ 7 سلع الإضافية التي تم صرفها على قائمة المقررات التموينية منذ شهر سبتمبر الماضي وحتي شهر نوفمبر الحاى، وجاءت تلك السلع لحل أزمة وجود مبالغ مالية على البطاقة التموينية وتسببت في أزمة بين حاملي البطاقة التموينية ومنافذ التموين المختلفة لعدم صرفها بأى سلعة.

وتضم تلك السلع الجديدة علبة كبريت درج 120 عودا وكيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه لكل منهما، وبار حلاوة طحينية سادة 40 جراما وظرف طحينة بيضاء 28 جراما وكيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه لكل واحد منها وعلبة مرقة دجاج 8 مكعب وكيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات لكل منهما.

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بينما تحتوي قائمة المقررات التموينية على سكر وأرز ومكرونة ودقيق وعدس وفول وزيت خليط وخل ومسلي صناعي وشاي وصلصة وأجبان ولبن جاف ومساحيق غسيل عادي وأتوماتيك وصابون غسيل وتواليت وكمامة قماشية.

وقال مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ “المال”، إن شهر نوفمبر الجاري تم خلاله طرح 2500 باكتة كبريت، و 2500 كرتونة كيس غسيل أواني سائل 80 جراما، و 1500 كرتونة لكل من علبة مرقة دجاج 8 مكعبات، وكيس كابتشينو انواع 18 جراما، وظرف طحينة بيضاء 28 جراما.

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وأضاف المصدر، أنه تم طرح نحو 3 آلاف كرتونة كيس ملح طعام 300 جرام، و 2000 كرتونة بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما، وذلك في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، ليتم توزيعها على بقالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأشار المصدر إلى أن تلك الكميات يتم توزيعها طبقا لاحتياجات المنافذ التموينية والتي تقوم بدورها باستطلاع رأي حاملي البطاقات التموينية في أي من تلك الأصناف يفضلونها.

وأوضح المصدر، أنه يتم صرف كميات أكبر من تلك الأصناف لصالح المجمعات الاستهلاكية الاأهرام والنيل والإسكندرية، قائلا: المجمعات بتحصل على نفس تلك السلع ولكن بزيادة تتراوح ما بين 200 إلى 400 كرتونة من كل سلعة.

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وتابع المصدر، أن فروع المجمعات الاستهلاكية تحصل على تلك الكميات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة.

ولفت المصدر، إلى أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، كان يتم طرح كميات منخفضة عن التي تم طرحها خلال نوفمبر الحالى، نتيجة دراسة متطلبات المستفيدين من الدعم الحكومي.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم الحكومي الذي يبلغ 85 مليار جنيه لصالح وزارة التموين في موازنة 2020/2021، ويستفيد منه 64 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على 50 جنيها كل شهر يشتري من خلالها سلعا غذائية وغير غذائية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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