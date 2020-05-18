التموين: طرح كعك وبسكويت عيد الفطر في الفروع الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك وبسكويت العيد من خلال فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي يبدأ الاسبوع المقبل.

وقال مصدر في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ”المال”، إن أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية أقل من السوق المحلية بنسبة 25% .

قائمة أسعار الكعك والبسكويت

واضاف ان كيلو بسكويت نشادر 50 جنيها واللوكس 80 جنيها، وكيلو الكعك السادة 60 جنيها وبالملبن 65 جنيها و بالمكسرات 85 جنيها .

وتابع ان كيلو البيتى فور عادى 65 جنيها واللوكس 85 جنيها، وكيلو الغريبة سادة 75 جنيها وباللوز 85 جنيها .

التموين تطرح 7 علب بأوزان مختلفة

واشار إلي أن علبة كيلو المشكل “كعك سادة وبسكويت” بسعر 55 جنيها، وعلبة 2 كيلو مشكل “كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة ” 125 جنيه .

واوضح ان علبة 3 كيلو مشكل بسعر 185 جنيها، وعلبة 5 كيلو مشكل 310 جنيهات، بينما توجد علبة مميزة مشكل كيلو واحد 80 جنيها “كعك مكسرات وبسكويت لوكس” .

وقال إن سعر العلبة 2 كيلو مشكل مميزة تحتوي علي “كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز” بسعر 170 جنيها.

واضاف أن علبة 5 كيلو مشكل 420 جنيها تحتوي على “كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز”