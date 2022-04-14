اقتصاد وأسواق

«التموين»: طرح كعك العيد بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

من خلال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
محمد مجدي 11:18 م, الخميس, 14 أبريل 22 11:18 م, الخميس, 14 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كعك العيد في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور أحمد العيسوي رئيس شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة في تصريحات صحفية أنه سيتم طرح كيلو “الكعك السادة” بسعر 75 جنيها، وكيلو “الكعك بالمكسرات” بسعر 95 جنيها، وكيلو “الكعك بالملبن”بسعر 75جنيها.

اقرأ أيضا  التموين تنفي دراسة إمكانية شراء القمح خارج المناقصات الرسمية

وأضاف العيسوي أنه سيتم طرح كيلو “البيتى فور” بسعر 105 جنيهات، وكيلو “الغريبة” بسعر 105 جنيهات، كما سيتم طرح كيلو بسكويت النشادر”بسعر 70 جنيها، وكيلو “بسكويت لوكس” بسعر 80 جنيها.

وأشار العيسوي إلى أنه سيتم طرح “علب مشكلة” زنة 2 كيلو بسعر 160 جنيها، وعلبة مشكلة زنة 2.5 كيلو بسعر 240 جنيها، بالإضافة إلى علبة زنة 3 كيلو فاخر بسعر 280 جنيها.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تدعو 7 كيانات لمناقصة توريد كابلات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 و2023

مصطفى الجُدي 11:00 م, الخميس, 14 أبريل 22

بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر المدفوعات مقابل موارد الطاقة الروسية

مصطفى الجُدي 10:22 م, الخميس, 14 أبريل 22

التموين تنفي دراسة إمكانية شراء القمح خارج المناقصات الرسمية

محمد مجدي 8:23 م, الخميس, 14 أبريل 22

أسعار البيض تسجل قفزات حادة عالميا إثر تفشي إنفلونزا الطيور

المال - خاص 8:09 م, الخميس, 14 أبريل 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 14-4-2022.. وتراجع عيار 21 نحو 9 جنيهات

عمر سالم 7:01 م, الخميس, 14 أبريل 22

«سلامة الغذاء» تكشف حقيقة إصابة شيكولاتة Kinder ببكتريا السالمونيلا

عمر سالم 6:14 م, الخميس, 14 أبريل 22