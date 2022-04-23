طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع عيد الفطر المبارك، التي تضم كحك وبسكويت وبيتي فور في المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل.
علبة كحك سادة 1 كيلو 75 جنيها
علبة بسكويت سادة 1 كيلو 70 جنيها
علبة بتي فور 1 كيلو 75 جنيها
علبة مشكل 1 كيلو 85 جنيها
علبة مشكل 2 كيلو 165 جنيها
علبة مشكل فاخرة 2 كيلو 190 جنيها
علبة بسكويت شفاف 1 كيلو 75 جنيها
علبة بسكويت نادر شفاف 2 كيلو 140 جنيها
علبة كعك ملبن 1 كيلو 75 جنيها
علبة كعك مكسرات 1 كيلو 105 جنيهات
علبة غريبة سادة 1 كيلو 100 جنيه
علبة غريبة لوز 1 كيلو 110 جنيهات
بتي فور لوكس 1 كيلو ٩٥ جنيها
علبة مشكل كرتون ١ كيلو 75 جنيها
علبة مشكل كرتون 2 كيلو 155 جنيها