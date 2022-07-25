«التموين»: طرح طبق البيض بسعر 65 جنيها في المجمعات الاستهلاكية (صور)

قال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا عمليات طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية .

و أضاف كمال أنه يتم طرح طبق البيض بسعر 65 جنيه في فروع المجمعات الاستهلاكية ، وذلك بنسب تتفاوت من 300 الي 1500 طبق بيض بكل مجمع استهلاكي وحسب الكثافة السكانية بجوار كل مجمع .

و أكد المتحدث الرسمى معاون وزير التموين أن الكميات المتعاقد عليها بناء على اتفاق تم توقيعه بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الاتحاد الداجني فى ازدياد طبقًا لطلب واحتياجات المواطنين.