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«التموين»: طرح طبق البيض بسعر 65 جنيها في المجمعات الاستهلاكية (صور)

بنسب تتراوح من 300 إلي 1500 فرع استهلاكي

«التموين»: طرح طبق البيض بسعر 65 جنيها في المجمعات الاستهلاكية (صور)
محمد مجدي

محمد مجدي

5:25 م, الأثنين, 25 يوليو 22

قال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا عمليات طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية .

جريدة المال

و أضاف كمال أنه يتم طرح طبق البيض بسعر 65 جنيه في فروع المجمعات الاستهلاكية ، وذلك بنسب تتفاوت من 300 الي 1500 طبق بيض بكل مجمع استهلاكي وحسب الكثافة السكانية بجوار كل مجمع .

جريدة المال

و أكد المتحدث الرسمى معاون وزير التموين أن الكميات المتعاقد عليها بناء على اتفاق تم توقيعه بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الاتحاد الداجني فى ازدياد طبقًا لطلب واحتياجات المواطنين.

محمد مجدي

محمد مجدي

5:25 م, الأثنين, 25 يوليو 22