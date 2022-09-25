«التموين»: طرح حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق المحلية بنحو 25%‏

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، والتي يصل عددها الى 1300 مجمع.

وافاد التقرير بحسب بيان الوزارة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيه للكيلو الواحد، و145 جنيه ‏للعبوة زنة 2 كجم، و 230 جنيه للعبوة زنة 3 كجم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من ‏السلع الغذائية ايضاً بتخفيضات تصل الى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجي.

واكد توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ ‏من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للارز الحر ايضاً، والسكر ‏بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.‏