«التموين»: طرح حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق المحلية بنحو 25%‏

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، والتي يصل عددها الى 1300 مجمع.
وافاد التقرير بحسب بيان الوزارة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيه للكيلو الواحد، و145 جنيه للعبوة زنة 2 كجم، و 230 جنيه للعبوة زنة 3 كجم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من السلع الغذائية ايضاً بتخفيضات تصل الى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق الخارجي.
واكد توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للارز الحر ايضاً، والسكر بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.