التموين: طرح حلوى المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيها للكيلو حتى 230 جنيها للعبوة زنة 3 كيلو

‏أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى ‏المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميا، وبأسعار مخفضة.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلى أنه يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى.

و أفاد التقرير أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب ‏وإقبال المواطنين، مؤكدا ان المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل ‏عن 250 عبوه يوميا متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.‏

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير، أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيها الكيلو ‏و145 جنيها للعبوه اثنين كيلو، و 230 جنيها للعبوه الثلاثة كيلو جرام.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع ‏الأخرى، وبتخفيضات تصل إلى الـ 30%.

وأشار إلى أن ميكنة المجمعات ‏الاستهلاكية قد سمح بمتابعه الوارد والمنصرف من السلع، وهو ما مكن ‏الشركة القابضة بمتابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.