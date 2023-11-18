«التموين»: طرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بمبادرة تخفيضات أسعار السلع

شهد معرض السلع الغذائية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إقبالًا شديدًا من قِبل المواطنين على شراء السكر بـ27 جنيهًا، والذى وصل سعره إلى ما يقرب من 48 جنيهًا وأكثر، فى السوبر ماركت الصغيرة.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن، ضمن مبادرة السكر، مع إمكانية زيادته لصالح الأُسر التي تمتلك عددًا أكبر من الأفراد.

وتسهم المبادرة في أحداث توازن بالسوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية؛ خاصة السكر، والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

من جانبه قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، خلال جولة اليوم، على معرض السلع الغذائية بشبرا الخيمة، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 و3000 ‏طن سكر يوميًّا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تُصرَف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار، تسهم فى تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.

من جهته قال عيد عبد الله، مدير مديرية التموين بالقليوبية، إن كل السلع متواجدة وبوفرة، والضخ من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم على أكمل وجه، ولكن لا بد للمواطن أن يأخذ احتياجه فقط حتى يتيح للآخرين الشراء بسهولة.

وأكد عبد الله أن الاحتياطى الإستراتيجى للسلع الأساسية آمن، موضحًا أن معرض السلع الغذائية، الذي أقيم ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، تتضمن توفير 48 صنفًا لعدد 7 سلع أساسية هى: السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم إدخال الدواجن بتخفيض يصل إلى 15%.

وقال المصيلحي إن المبادرة يتم تنفيذها، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يسهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.