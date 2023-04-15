التموين: طرح الرنجة بسعر 90 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية

أكد حازم عبد المجيد، رئيس قطاع فروع الجيزة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه يتم طرح ما بين 300 إلى 400 كيلو رنجة يوميًّا في فروع الشركة على مستوى القاهرة والجيزة.

وقال عبد المجيد، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي بالمهندسين في الجيزة، إنه تم طرح كيلو الرنجة بسعر 90 جنيهًا للكيلو الواحد، والتي تعدّ أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنحو 25%.

وأضاف عبد المجيد أنه تم طرح كيلو الكعك السادة، وكذلك ‏الملبن، بسعر 120 جنيهًا، وكعك المكسرات 170 جنيهًا.

وأشار إلى أنه تم طرح كيلو ‏البسكويت النشادر بـ110 جنيهات، والغريبة السادة بـ140 ‏جنيهًا، والغريبة اللوز بـ150 جنيهًا، والبتي فور العادي بـ110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيهًا. ‏

إضافة إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيهًا، والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا، و‏الـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

كما يتم طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، الـ2 كيلو بـ250 جنيهًا، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيهًا، فضلًا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وجّه الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة مع كعك العيد فى المجمعات والمنافذ، التابعة لشركات المخابز والمطاحن، ‏بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المتابعة اليومية لما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.