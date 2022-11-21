التموين: طرح الأرز البلدي الفاخر بسعر 16.5 جنيه

أكد احمد حواش العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيةإحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم طرح ارز بلدى فاخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 16.5 جنيها.

وقال خلال جولة تفقدية على منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في القاهرة والجيزة أنه تم الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبرى شركات الأرز الفاخر على توريد 100 طن أرز لشركة النيل الاستهلاكية.

واضاف بأنه تم توريد الكمية على دفعات كل دفعة ١٠ اطنان هذا بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من الارز البلدى رفيع الحبة قامت بضربها مضارب القطاع العام لصالح وزارة التموين.

وأكد حواش على طرح 18 الف و500 طن خلال الفترة من 10 الي 20 نوفمبر الجارى، وجارى طرح المزيد لسد احتياجات المواطنيين فى 350 منفذا استهلاكيا تابعين لشركة النيل الاستهلاكية فى محافظتي القاهرة والجيزة.