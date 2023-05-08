التموين: ضوابط جديدة بشأن صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات تعرف عليها (مستند)

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 14 لسنة 2023 صادر بتاريخ 7 مايو الجاري بشأن ضوابط صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية.

وحصلت “المال” على نسخة من القرار والذي جاء فيه الآتي:

يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد اقصي 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

يتم صرف لكل فرد 1 كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة التموينية الواحدة.

يتم صرف 1 كيلو ارز للبطاقة التموينية التي يقل عدد الافراد بها عن 4 افراد ويتم صرف 2 كيلو ارز للبطاقة 4 افراد فأكثر.

أو يتم صرف عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 افراد ويتم صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

ويتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من اصناف قائمة السلع التموينية الاخري المتاحة على النظام الخاص بالمقررات التموينية.

ويوجد حد اقصي لتجاوز اجمالي قيمة السلع المشتراه لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا 5 جنيهات.

مع أن يتم الصرف بحد أقصى 4 مرات فقط في الشهر.

ويتم صرف المقررات التموينية لنحو 46 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموينية تصرف سلع تموينية كل شهر من خلال 35 ألف منفذ تمويني ما بين بدالين تموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.