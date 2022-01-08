اقتصاد وأسواق

التموين: ضخ 800 مليون جنيه كمرحلة أولى لإعادة هيكلة مصنع سكر إدفو

في إطار خطة الشركة لتطوير المصانع والشركات التابعة
محمد مجدي 4:44 م, السبت, 8 يناير 22 4:44 م, السبت, 8 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن اللواء عصام الدين البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، أنه في إطار خطة الشركة لتطوير المصانع والشركات التابعة فإنه من المستهدف ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير مصنع سكر إدفو المقام بمحافظة أسوان على مساحة 176 فدانا.

وقال البديوي خلال جولة تفقدية في المصنع بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن الخطة تضم تطوير أرض المصنع، المدينة السكنية للعاملين، النوادى، مزرعة لزراعة القصب بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يصعد عالميا لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تنامي الطلب

وأضاف البديوي أنه من المتوقع توريد قصب سكر لمصنع سكر إدفو خلال الموسم الحالي بنحو 1.140 مليون طن قصب لإنتاج 125.085 ألف طن بطاقة عصر يومية تبلغ 10.300 ألف يوميا.

وأشار البديوي إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد المصنع عمليات تطوير منظمات السرعة للعصارات وكذلك مخفضات السرعة.

وأضاف أن عملية التطوير تشمل إضافة أجهزة طبخ مستمر وشراء مرجل بخاري بطاقة 120 طن بخار فى الساعة بالإضافة إلى إضافة حوضي ترويق، لمساعدة تنقية العصير، وتحسين مواصفاته وبالتالى ينعكس إيجابيا على لون السكر ليصبح أبيض شاهقا.

اقرأ أيضا  الجمعية المصرية لشباب الأعمال تناقش حوكمة الشركات العائلية وسبل استمرارها.. الثلاثاء المقبل

 وأوضح البديوي أن تنفيذ المرحلة الأولي من إعادة الهيكلة تستغرق عامين، منوها بأن المرحلة الثانية تتضمن عملية تطوير العصارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

منظمة الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 28% خلال 2021

خالد بدر الدين 2:42 م, السبت, 8 يناير 22

«الزراعة» : تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات أول أسبوع من 2022

الصاوي أحمد 1:18 م, السبت, 8 يناير 22

التموين : تخفيضات معرض «أهلا أسوان» تصل إلى 30%

محمد مجدي 1:01 م, السبت, 8 يناير 22

«الزراعة» : صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين طوال أيام الأسبوع

الصاوي أحمد 12:58 م, السبت, 8 يناير 22

«الصناعات التكاملية» تستهدف إنتاج 874.8 ألف طن سكر خلال موسم 2022

محمد مجدي 12:47 م, السبت, 8 يناير 22

«المالية»: تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات

منى عبدالباري 12:29 م, السبت, 8 يناير 22