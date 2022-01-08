التموين: ضخ 800 مليون جنيه كمرحلة أولى لإعادة هيكلة مصنع سكر إدفو

أعلن اللواء عصام الدين البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، أنه في إطار خطة الشركة لتطوير المصانع والشركات التابعة فإنه من المستهدف ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير مصنع سكر إدفو المقام بمحافظة أسوان على مساحة 176 فدانا.

وقال البديوي خلال جولة تفقدية في المصنع بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إن الخطة تضم تطوير أرض المصنع، المدينة السكنية للعاملين، النوادى، مزرعة لزراعة القصب بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا.

وأضاف البديوي أنه من المتوقع توريد قصب سكر لمصنع سكر إدفو خلال الموسم الحالي بنحو 1.140 مليون طن قصب لإنتاج 125.085 ألف طن بطاقة عصر يومية تبلغ 10.300 ألف يوميا.

وأشار البديوي إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد المصنع عمليات تطوير منظمات السرعة للعصارات وكذلك مخفضات السرعة.

وأضاف أن عملية التطوير تشمل إضافة أجهزة طبخ مستمر وشراء مرجل بخاري بطاقة 120 طن بخار فى الساعة بالإضافة إلى إضافة حوضي ترويق، لمساعدة تنقية العصير، وتحسين مواصفاته وبالتالى ينعكس إيجابيا على لون السكر ليصبح أبيض شاهقا.

وأوضح البديوي أن تنفيذ المرحلة الأولي من إعادة الهيكلة تستغرق عامين، منوها بأن المرحلة الثانية تتضمن عملية تطوير العصارات.