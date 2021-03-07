التموين : ضخ 4 آلاف طن زيت يومياً للبطاقات

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن 3 أشهر بكل مخزن

أكد رئيسا شركتي الجملة المصرية والعامة، أن عمليات ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية مستمر، من مخازنها التي يصل عددها إلي 1500 مخزن جملة بمحافظات الجمهورية، لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين .

وقالا في بيان صادر عن وزارة التموين اليوم الأحد، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن 3 أشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يومياً من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين.

وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، التي تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة الي التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حجم المصروف يوميا من السلع التموينية الأساسية

وفي هذا السياق تلقي علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً عن ما يتم صرفه من السلع الغذائية التي تصرف علي بطاقات الدعم .

وأفاد التقرير أن شركتى الجملة تقومان بصرف 5000 طن سكر يوميا من السلعة علي بطاقة الدعم، وما يقارب 500 إلى 4000 طن من زيت الطعام يومياً على بطاقة الدعم، وألف طن يومي من الأرز، وما يقارب 500 طن من المكرونة، فى ضوء متوسطات الاستهلاك.

وأكد التقرير الوارد من الشركتين أن نسب التنفيذ من صرف المقررات التموينية حتى اليوم تسير بانتظام وحسب المتوسطات ومخططات الإمداد المحددة.

وفي سياق متصل شدد المصيلحي علي قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني، والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.

وأكد المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن من كافة السلع الغذائية سواء في السكر، أو الأرز، أو القمح، أو الزيت أو المكرونه أيضاً، واللحوم والدواجن.

مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت في اليومين الماضيين علي 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية 5 أشهر.

وأضاف الي أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سوف يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ 20% وزيادة المساحة لـ 640 ألف فدان بنجر، مقارنة بالعام الماضي، وأكد أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي.