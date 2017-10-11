التموين: ضخ 3 آلاف طن لحوم ودواجن شهريا بالمجمعات

محمد مجدي: أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تضخ 3 آلاف طن لحوم ودواجن شهريا في شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث الأهرام، النيل، الإسكندرية. وقال رمضان في تصريحات لـ"المال"، إن سعر كيلو اللحوم المجمدة بـ60 جنيها، وكيلو اللحوم ال

محمد مجدي:

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تضخ 3 آلاف طن لحوم ودواجن شهريا في شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث الأهرام، النيل، الإسكندرية.

وقال رمضان في تصريحات لـ”المال”، إن سعر كيلو اللحوم المجمدة بـ60 جنيها، وكيلو اللحوم السوداني بـ85 جنيهاً، وكيلو الدواجن المجمدة بـ31 جنيها، موضحاً أن معدلات الضخ طبيعية، بواقع ألف طن لكل شركة استهلاكية من الشركات الثلاث.

وأضاف رمضان أن الاحتياطي من اللحوم والدواجن التي يتم ضخها في الفروع الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، آمن ولا توجد أي أزمات في توفيرها بالفروع في المحافظات.