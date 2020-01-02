«التموين»: ضخ 241.5 ألف طن سكر وزيت وأرز ودقيق ضمن مقررات يناير

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المقررات التموينية وسلع فارق نقاط الخبز المدعم، لمحالّ البقالة التموينية، وفروع جمعيتى، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية، من خلال مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، خلال اليومين الماضيين.

قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة، لـ”المال”: “جار توزيع 241.5 ألف طن سلع تموينية أساسية سكر، وزيت، وأرز، ودقيق، ضمن المقررات التموينية على 32 ألف بقال تموينى، و3400 فرع جمعيتى، و498 فرعًا استهلاكيا موزعين، 103 لشركة الأهرام، و167 النيل، و228 الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية”.

أضاف أنه يتم طرح 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، من خلال شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، بمختلف الفروع التموينية الخاصة والحكومية.

أوضح أن تلك الكميات يتم تسليمها لفروع جمعيتى ومحال البقالة التموينية على مدار أول أسبوعين من كل شهر، لطرحها على حاملى البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر يناير.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانًا أوضحت فيه أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع يكفى حتى 6 أشهر للسكر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، واللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية (2019 / 2020)، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية، و38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه خبز، لتوفير السلع إلى 71 مليون مواطن يستفيد من الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها، يشترى من خلالها سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.