التموين: ضخ 10.6 ألف طن من السلع الأساسية شهريًا بالمجمعات الاستهلاكية

أكد المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية لصالح البطاقات التموينية، وبأسعار ثابتة لم تشهد أي زيادات خلال الشهر الجاري.

وقال رشدي في تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه يتم طرح كيلو السكر والأرز بسعر بـ 12.6 جنيه لكل منهما على البطاقة التموينية، بينما يتم طرح نوعين من الأرز الحر خارج البطاقة التموينية هما أرز هندي بسعر 20 جنيهًا للكيلو الواحد، ونوع آخر مصري عريض الحبة بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

وأضاف رشدي أنه يتم ضخ شهريًا نحو 10 آلاف و600 طن من السلع الأساسية والتي تضم السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، الدقيق، بخلاف كميات ضخمة من باقي السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأضاف رشدي، أن تلك الكميات موزعة كالتالي: 4 آلاف طن من السكر، 3 آلاف طن أرز، 2700 طن زيت تمويني، 600 طن من المكرونة، 300 طن من الدقيق ، والتي يستفيد منها نحو 1 مليون و500 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 4 ملايين مواطن، يتم صرف المقررات التموينية لهم شهريًا في عدد 315 فرع مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة.