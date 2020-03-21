«التموين» : ضخ 10 آلاف عبوة «555 والشبراويشي» بسعر 38 جنيهًا

أكد المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أنه خلال ساعات ستكون منتجات الشركة “الشبراويشي” و”كولونيا 555″ متاحة للمستهلكين، بالإضافة إلى حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا لكلٍّ منهما.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال، في تصريحات خاصة، لبوابة “المال”، الخميس الماضي، إنه سيتم طرح منتجات شركة السكر من الكحول الإيثيلي «قسمة» و«الشبراويشي و«كولونيا 555» في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الكحول الإيثيلي.

يُذكر أن فيروس كورونا، الذي انتشر في دول العالم، يتم الوقاية منه من خلال المنتجات الكحولية والتي تستخدم في التطهير والتعقيم.

وقال عبد الرحيم، في تصريحات خاصة، لبوابة المال، إنه سيتم ضخ 10 آلاف عبوة في فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية؛ وذلك لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق.

وأضاف عبد الرحيم أنه سيتم أيضًا طرح الكحول الإيثيلي في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمستشفيات والمصانع بغرض تطهيرها وتعقيمها.

وأشار رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إلى أن الكحول الإيثيلي سيكون متاحًا أيضًا للمواطنين كافة، ولكن بحد أقصي 2 لتر لكل مواطن.

وأوضح عبد الرحيم أنه جارٍ تحديد سعر بيع لتر الكحول الإيثيلي مع لجنة سياسات التسعير بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المنافسة.

يُذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعد إحدى أذرع الحكومة لتوفير كل السلع الغذائية الاستهلاكية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية وغيرهم من المستهلكين.

ويبلغ عدد فروع المجمعات الاستهلاكية ما يزيد على 3 آلاف فرع في القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ وهي شركات الأهرام والنيل والإسكندرية.

ويصل عدد البطاقات التموينية إلى 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن مستحقين للدعم الحكومي البالغ 89 مليار جنيه في الموازنة المالية 2019- 2020.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين.

وأوضحت “الصحة” أن بعضهم عائدون من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ووفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الجيزة، كان عائدًا من إيطاليا.

ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة 285 حالة، من بينهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 60 حالة.

وأشارت “الصحة” إلى خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الحالات 5 مصريين، من بينهم “طبيب وممرضة”، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة.

ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.