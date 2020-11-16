التموين: ضخ كميات كبيرة من الخضروات في مختلف قرى مصر (فيديو)

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة كميات السلع الغذائية والخضروات الطازجة في مختلف قرى مصر .

وجاء ذلك بعد مناشدة الإعلامي احمد موسي في برنامج على مسؤولتي على قناة صدى البلد ، وزير التموين بزيادة كميات الخضروات في المجمعات الاستهلاكية في قري المحافظات نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.

من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ”المال”، إن تلك الكميات سيتم طرحها في القرى بالمحافظات من خلال شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأضاف كمال ، سيتم أيضا توزيع تلك المنتجات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركتي المصرية والعامة بالمحافظات .