التموين: ضخ سلع شهر يونيو فى 40 ألف منفذ بقيمة 4.8 مليار جنيه

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين بضخ السلع لشهر يونيو الجارى لدى المنافذ والبالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تمهيدا لصرفها لصالح أصحاب البطاقات مع بداية الشهر.

يذكر أن المنافذ التموينية المسئولة عن صرف المقررات لنحو 23 مليون بطاقة تنقسم إلى 30 ألف بقال ، 8 آلاف منفذ جمعيتي، 1500 فرع مجمع استهلاكي، 500 منفذ تجزئة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين ومعاون الوزير لـ«المال» إن جميع السلع التموينية المطروحة على قائمة المقررات متوافرة ولا يوجد بها أى نقص أو عجز كما أن أسعارها ثابتة لم تشهد أى تغيير.

وأضاف كمال أن قيمة السلع التموينية التى سيتم توفيرها الشهر الجارى تبلغ 4 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 833 مليون لحزمة الدعم الإضافى لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

يشار إلى أن الدعم الاضافى المخصص لبطاقات التموين هى منحة رئاسية تتراوح قيمتها من 100 إلى 300 جنيه حسب عدد الأفراد على بطاقات التموين المستفيدة والتى بدأت فى شهر أكتوبر الماضى وتنتهى فى شهر يونيو الجاري.

من جانبه قال وليد الشيخ رئيس النقابة العامة لبقالى التموين لـ«المال» إن المنافذ قامت بصرف الاستعاضة السلعية الأولى والتى تمثل %25 من قيمة الربط التأمينى لكل تاجر والذين يبلغ عددهم 30 ألف بقال على مستوى الجمهورية.

وأضاف الشيخ أن جميع السلع متاحة حيث تم توفير 31 صنفا ضمن المقررات التموينية والتى يستفيد منها أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن على مستوى الجمهورية مربوطين على 23 مليون بطاقة.

وأوضح الشيخ أن معدلات صرف السلع التموينية لشهر مايو الماضى بلغت %100 حيث قامت جميع المنافذ بتوفيرها سواء داخل المنظومة التموينية أو سلع فارق نقاط الخبز.

واكد الشيخ أن هناك التزاما من جانب التجار باستمرار حركة الصرف وفقا للأسعار المعلنة ، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تعد استرشادية والمواطن لا يدفع اى مقابل مادى للحصول عليها.