التموين : ضبط 9 موازين مخالفة و1094 جرام مشغولات فضية دون دمغات

أجرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 جولات تفتيشية على محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 9 موازين مخالفة، وضبط 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج، كما حررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عدد 5 محاضر لمحطات وقود.

وضبطت عدد 1 ميزان بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية أفراد، وعدد 21 محضر موازين ماركت ومخابز، وعدد 8 محاضر موازين خاصة .

وقد تم تحويل الامر الي الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين مستمرة في تكثيف الحملات علي محلات الصاغة وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية أيضا.

وقال المصيلحي، في بيان اليوم، أن جميع الإدارات والهيئات التابعة لوزارة التموين لن تتهاون في الغش التجاري او الغش في الموازين أو ببيع أي سلعة مجهولة المصدر.