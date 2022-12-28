التموين: ضبط 80 طن أرز شعير داخل أحد ‏المخازن في البحيرة

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان منذ قليل أنه تم ضبط 80 طن ارز شعير ‏داخل احد المخازن بالدلنجات في محافظة البحيرة.

وقال مجدي الخضر مدير ‏مديرية تموين في البحيرة، أن الكميات الجديدة التي تم ضبطها تضاف الي ضبطيات اخرى ليصل ما تم ضبطه خلال هذا الشهر فقط ‏في محافظة البحيرة من الارز الشعير 230 طن.

أشار الخضر الى أن الحملات مستمرة بالاضافة الى توجيه الانذارات ‏للمزارعين واصحاب المخازن الذين لم يتعاقدوا حتى الان مع ‏الوزارة.‏

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وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، ان كل المديريات تقوم بحملات يومية على مضارب ‏الارز الابيض والشعير لمنع الاحتكار وتوفير الارز بالاسواق.

وأكد كمال ‏ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، هي حرية تداول الأرز الابيض والشعير مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لذلك مع تشديد الرقابة.