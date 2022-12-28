التموين: ضبط 80 طن أرز شعير داخل أحد ‏المخازن في البحيرة

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان منذ قليل أنه تم ضبط 80 طن ارز شعير داخل احد المخازن بالدلنجات في محافظة البحيرة.
وقال مجدي الخضر مدير مديرية تموين في البحيرة، أن الكميات الجديدة التي تم ضبطها تضاف الي ضبطيات اخرى ليصل ما تم ضبطه خلال هذا الشهر فقط في محافظة البحيرة من الارز الشعير 230 طن.
أشار الخضر الى أن الحملات مستمرة بالاضافة الى توجيه الانذارات للمزارعين واصحاب المخازن الذين لم يتعاقدوا حتى الان مع الوزارة.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان كل المديريات تقوم بحملات يومية على مضارب الارز الابيض والشعير لمنع الاحتكار وتوفير الارز بالاسواق.
وأكد كمال ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هي حرية تداول الأرز الابيض والشعير مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لذلك مع تشديد الرقابة.