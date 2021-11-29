اقتصاد وأسواق

التموين : ضبط 6 أطنان و250 كيلو سلعا غذائية منتهية الصلاحية

شملت كورن فليكس و شيكولاتة وحلوى أطفال
محمد مجدي 6:40 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 6:40 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة، أنه في إطار التعليمات التي وجه بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لضبط السوق المحلية من السلع التي يتم تداولها و عدم طرح أي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو منتهية الصلاحية والتي تضر صحة المستهلكين ، تم ضبط نحو 6 أطنان و 250 كيلو سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

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وقال خليل للمال إنه قام بشن حملة اليوم شاركت فيها مها شاهين و عزة بيومي كبيري مفتشي التموين في الوزارة على أحدي مخازن محافظة القاهرة وتم ضبط 5 أطنان و 200 كيلو سلع منتهية الصلاحية .

وأضاف خليل أن تلك السلع منتهية الصلاحية تتضمن صوص شيكولاته و شيكولاته و حلوي اطفال و كورن فليكس و زيتون كالاماتا ، مشيرا إلي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة و تحرير محضر بها للعرض على الجهات المختصة.

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وتابع خليل أنه تم أيضا شن حملة مكبرة في عملية استباقية على أحدي مصانع اللحوم في القاهرة الكبري وتم ضبط بالمصنع 1 طن و 50 كيلو جرام مصنعات لحوم منتهية الصلاحية .

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم شن حملات بصفة دورية على جميع المصانع والمحال والمخازن ونقاط البيع التي تقوم بطرح وتصنيع المنتجات الغذائية في الاسواق.

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وقال خليل أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على ضبط الاسواق بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين إضافة إلي طرح السلع المختلفة بأسعار مناسبة دون حدوث أي ارتفاعات غير مبررة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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