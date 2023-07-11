«التموين»: ضبط 48 طنا من الاقماح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح، بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح، في ضبط كميات كبيرة من الأقماح المحلية قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق في محافظة مطروح، وضبط المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قالت هند محمود، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في تصريحات، اليوم، إنه تم شن حملة موسعة على أسواق محافظة مطروح، والتي نجحت في ضبط 48 طنًّا من القمح المحلي قام أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه بذلك تصبح كميات الأقماح المهرَّبة والمضبوطة بمعرفة مديرية التموين في محافظة مطروح، خلال موسم توريد القمح، حوالي 200 طن تقريبًا.