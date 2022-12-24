التموين: ضبط 477 طن أرز أبيض في البحيرة ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

واصلت مديريات التموين ‏حملاتها المستمرة لمتابعة موقف تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 477 طن أرز أبيض في محافظات البحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والشرقية.

وأوضحت التموين في بيان اليوم، أنه يتم شن حملات يومية لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير، وفي هذا الشأن ‏تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من مديرية تموين البحيرة بضبط كميات ‏كبيرة من الأرز الأبيض.

حيث إنه تم ضبط 100 ‏طن أرز أبيض بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، و150 طن أرز شعير في محافظة دمياط، وتحرير 70 محضرا للمزارعين ‏الممتنعين عن التوريد بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط نحو 94 طن أرز قد تم حجبها ‏عن التداول بمحافظة كفر الشيخ، و133 طن بمحافظة الشرقية.‏