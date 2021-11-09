اقتصاد وأسواق

التموين: ضبط 3 مصانع كبرى لتصنيع حلويات الأطفال منتهية الصلاحية في الشرقية

منها 1660 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية قبل دخولها في عملية التصنيع
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محمد مجدي 8:15 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 8:15 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملة مفاجئة مساء اليوم على محافظة الشرقية استهدفت 3 مصانع كبري لإنتاج وتصنيع حلوي الأطفال .

وقال خليل ل المال أنه تم ضبط في المصنع الأول 1760 قطعة باتيه منتهية الصلاحية وذلك قبل إعادة تعبئتها في أكياس جديدة وطرحها في السوق المحلية ، و المصنع الثاني تم ضبط فيه طن چيلي حلويات منتهية الصلاحية وطن بسكويت منتهي الصلاحيه .

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واضاف خليل أنه تم ضبط في المصنع الثالث 1660 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية لصناعة الحلويات قبل دخولها في عملية التصنيع وطرحها في الاسواق .

و أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحويل أصحاب المصانع الي النيابة العامة مع إعدام الكميات المضبوطة في المصانع .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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