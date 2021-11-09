التموين: ضبط 3 مصانع كبرى لتصنيع حلويات الأطفال منتهية الصلاحية في الشرقية

منها 1660 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية قبل دخولها في عملية التصنيع

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملة مفاجئة مساء اليوم على محافظة الشرقية استهدفت 3 مصانع كبري لإنتاج وتصنيع حلوي الأطفال .

وقال خليل ل المال أنه تم ضبط في المصنع الأول 1760 قطعة باتيه منتهية الصلاحية وذلك قبل إعادة تعبئتها في أكياس جديدة وطرحها في السوق المحلية ، و المصنع الثاني تم ضبط فيه طن چيلي حلويات منتهية الصلاحية وطن بسكويت منتهي الصلاحيه .

واضاف خليل أنه تم ضبط في المصنع الثالث 1660 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية لصناعة الحلويات قبل دخولها في عملية التصنيع وطرحها في الاسواق .

و أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحويل أصحاب المصانع الي النيابة العامة مع إعدام الكميات المضبوطة في المصانع .