«التموين»: ضبط 2850 كيلو دقيق مدعم في الدقهلية قبل بيعها في السوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية حملة فجر اليوم الخميس تحت إشراف السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية.

وقالت المديرية في بيان اليوم إن تلك الحملة تمت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشديد وإحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة الدائمة للحالة التموينية والتصدى لمحاولات الاستيلاء على الدعم واحتكار السلع الأساسية.

وأضافت المديرية أن الحملة كانت على أحد المطاحن الخاصة بناحية قرية أتميدة مركز ميت غمر، والتي أسفرت عن ضبط 57 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 2850 كيلو جرام استخراج 87.5% والمحظور تداوله في الأسواق.

و أوضحت أن صاحب المطحن قام بتجميعهم وإعادة تدويرهم داخل شكائر بيضاء اللون مستخدما معدات تفى بهذا الغرض بقصد تهريبهم وإعادة بيعهم في السوق السوداء وبالسعر الحر وتم ضبط ماكينة الحياكة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة وجار المتابعة المستمرة وضبط المخالفين ومنع الاستيلاء على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.