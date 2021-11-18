«التموين»: ضبط 17 ألف عبوة باتيه و25 كرتونة شيبسي غير صالحة للاستهلاك

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم شن حملة بالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة القليوبية والتي أسفرت عن تحرير مخالفات لمصنعين يقومان بطرح أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه تم ضبط 17 ألفا و800 عبوة باتيه بالشيكولاته والمربي والجبنه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث إنها بتاريخ 29 نوفمبر 2021 وليس بتاريخ 18 نوفمبر.

وتابع خليل أنه تم ضبط نحو 1469 كيلو مربي فراولة وشيكولاته مجهولة المصدر يتم استخدامها في تصنيع الباتيه.

وأوضح خليل أنه تم ضبط 25 كرتونة شيبسي منتهي الصلاحية في أحد المخازن وضبط 120 كيلو جبنة موزاريلا، و430 لتر مواد منظفات مجهولة المصدر.

وأكد خليل أنه تم تحويل القائمين على المصنعين أن النيابة العامة لاتخاذ اللازم وتم الحصول على عينات من المضبوطات لتحليلها، حيث إن المصنعين غير مطابقين للمواصفات وبدون ترخيص.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم شن حملات بصفة دورية على جميع المصانع والمحال والمخازن ونقاط البيع التي تقوم بطرح وتصنيع المنتجات الغذائية في الأسواق.

وقال خليل إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على ضبط الأسواق بهدف الحفاظ على صحة المستهلكين إضافة إلي طرح السلع المختلفة بأسعار مناسبة دون حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.