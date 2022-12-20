«التموين»: ضبط 150 طن أرز شعير بمخزن في البحيرة

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد.

وبحسب بيان وزارة التموين، فإن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قامت بضبط ‏‏150 طن أرز شعير بأحد المخازن بالدلنجات ، وتم التحفظ عليها.

وأشار التقرير الوارد إلى أن ‏مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة تسيير حملات علي ‏المخازن وكذلك المضارب للتأكد من التزامهم بضوابط العمل، وكذلك حصر الكميات الموردة أولا بأول.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أحمد كمال ، بأن وزير التموين أصدر توجيهاَ وزاريًا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم او المخازن التابعة لهم، بالإضافة إلي حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتي 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتي منتصف ‏يناير 2023 .