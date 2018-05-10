التموين: ضبط 11 ألف طن دواجن ولحوم فاسدة

محمد مجدي ضبطت مباحث التموين، برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مالك مصنع غير مرخص لفرم وتجهيز اللحوم الكائن دائرة قسم شرطة الهرم بحيازة وجمعت كميات من السلع الغذائية (مفروم اللحوم مقطعات لحوم الدواجن ومصنعاتها) من مرتجعات المحلات والمطاعم التي قاربت على انتهاء صلاحيتها الخالية من



محمد مجدي

ضبطت مباحث التموين، برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مالك مصنع غير مرخص لفرم وتجهيز اللحوم الكائن دائرة قسم شرطة الهرم بحيازة وجمعت كميات من السلع الغذائية (مفروم اللحوم مقطعات لحوم الدواجن ومصنعاتها) من مرتجعات المحلات والمطاعم التي قاربت على انتهاء صلاحيتها الخالية من أية بيانات و الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة فرمها وتصنيعها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها (جبل الطير دير العذراء سمالوط المنيا) وتدوين تواريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافا للحقيقة وطرحها للبيع للجمهور مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مفتشى الطب البيطري (إدارة التفتيش على اللحوم ) ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المصنع المتحري عنها أسفرت عن ضبط المدير المسئول ضبط وكمية قدرها

11.400 طن سلع غذائية ” مفروم لحوم مقطعات لحوم كفتة لانشون ديوك رومى ارانب حمام بط مقطعات كبده ” معبأة داخل عبوات مدون عليها العلامة سالفة الذكر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون الملمس والرائحة وفى حالة سيولة تامة تم التحفظ عليها بمعرفة الطب البيطرى تصرف النيابة العامة وأوصت اللجنة بإعدامها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.