التموين: ضبط 105 أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى غير الأغراض المخصصة له في محافظة الدقهلية

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريه تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الاقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.

وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط 105 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الاغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمه لعمليات التوريد والاستخدام.

وأفاد أن الكمية المضبوطه تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من ارتكب ذلك.

وصرح احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.