«التموين»: ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير ‏بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

تلقى ‏الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات ‏الرقابية في ضوء قواعد العمل المنظمة لموسم التوريد والتداول.

وأعلنت التموين في بيان اليوم، أنه تم ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز شعير ‏باجمالي كمية 150 طنا بمحافظة دمياط، وفي محافظة ‏الدقهلية تم تحرير 70 محضرا للمزارعين الممتنعين عن ‏التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، وضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير.

كما أنه في محافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي ‏كمية 94 طنا تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق ‏السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن أرز شعير كانت مخبأة ‏بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأكد مديرو المديريات أن كل هذه الضبطيات تمت إحالتها ‏إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏أصحابها، وأشاروا إلى أن الحملات سوف تستمر يوميا لضبط ‏محتكري السلع لإعادة التوازن في أسواق كل السلع بناء على ‏توجيهات وزير التموين ‏والتجارة الداخلية.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أحمد كمال، أن وزير التموين كان ‏قد أصدر ‏توجيها وزاريًا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏‏والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول ‏وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم.

‏بالإضافة إلي حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج ‏المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين ‏والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين ‏والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم ‏التوريد حتى 15 يناير 2023 .‏