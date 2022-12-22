«التموين»: ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير ‏بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات الرقابية في ضوء قواعد العمل المنظمة لموسم التوريد والتداول.
وأعلنت التموين في بيان اليوم، أنه تم ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز شعير باجمالي كمية 150 طنا بمحافظة دمياط، وفي محافظة الدقهلية تم تحرير 70 محضرا للمزارعين الممتنعين عن التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، وضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير.
كما أنه في محافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي كمية 94 طنا تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن أرز شعير كانت مخبأة بغرض بيعها في السوق السوداء.
وأكد مديرو المديريات أن كل هذه الضبطيات تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وأشاروا إلى أن الحملات سوف تستمر يوميا لضبط محتكري السلع لإعادة التوازن في أسواق كل السلع بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن وزير التموين كان قد أصدر توجيها وزاريًا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم.
بالإضافة إلي حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتى 15 يناير 2023 .