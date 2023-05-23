التموين: ضبط كميات ضخمة من القمح المحلي قبل بيعه في السوق السوداء

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يفيد بضبطيات مديريات التموين في المحافظات خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023، حيث تم ضبط 235 طن قمح محلي في الوادي الجديد قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة له.

وفى الغربية أكد محمد أبو هاشم ضبط 100 طن قمح محلي قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة لاستخدامه، مشيرًا إلى أن المديرية تشن حملات يومية على مصانع الأعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلي.

وفي البحيرة أكد مجدي الخضر مدير المديرية أنه تم ضبط 37 طن قمح محلي مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن القرارات الوزارية المنظمه لتداول الأقماح المحلية لموسم 2023 تحظر استخدام القمح كأعلاف حيوانية أو كأعلاف للمزارع السمكية.

وأكد أن القرار الوزاري شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التي تستقبل الأقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزاري نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.

وأشار كمال إلى أن وزير التموين قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها، لافتًا إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذي يجرم استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كاعلاف سيعرض نفسة للمسائلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.