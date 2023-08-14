التموين: ضبط سجائر وبيرة قبل طرحها بالسوق السوداء في الدقهلية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقلهية، عن ضبط كميات كبيرة من السجائر والبيرة قبل طرحها في السوق السوداء، وذلك من خلال حملة مكبرة على الأسواق بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن تلك الحملة جاءت بعد تعليمات السيد محمد دايرة بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتفتيش المستمر هلى السلع والخدمات وذلك للتخفيف على المواطنين، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بالدقهلية.

حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد 45 كرتونة سجائر بإجمالي 22 ألفا و690 علبة سجائر، وعدد واحد كرتونة معسلة بإجمالي 9 كيلو جرام، وعدد (17 زجاجة) بيرة و ID مختلفة الأطعمة 10% و 15% و 40%.

وتم التحفظ علي السيارة وسائقها داخل مركز شرطة الستاموني وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد دايرة المشرف على التموين في الدقهلية، أن الحملات مستمرة للقضاء على السوق السوداء وأن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح وحماية المستهلك.

كانت الحملة تم تشكيلها تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، وبرئاسة شادية السعيد و أحمد مجدي مأموري الضبط القضائي بالمديرية للمرور علي الأسواق لمعرفة مدي الالتزام بالأسعار و القوانين و القرارت التموينية حيث تم المرور على قرية الستاموني بدائرة بلقاس.