اقتصاد وأسواق

«التموين» : صرف 97% من مقررات مايو حتى الآن

تسليم مقررات يونيو للمنافذ التموينية يوم 27 مايو الجاري
محمد مجدي 2:10 م, الأثنين, 25 مايو 20 2:10 م, الأثنين, 25 مايو 20

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اعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تلقى تقريراً من شركتي الجملة (العامة – المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد الانتهاء من صرف سلع المنظومة التموينية للمواطنين عن شهر مايو 2020 بنسبة تصل إلى 97٪؜ .

وأشار التقرير الصادر إلى أن الصرف مستمر حتى نهاية الشهر الجاري طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة، وخاصة في صرف سلع فارق نقاط الخبز والتى كان صرفها ينتهي سابقاً حتى العشرين من كل شهر.

وبحسب التقرير الوارد إلي وزير التموين من شركتي الجملة فإن الشركتين قد وفرتا 19 سلعة لتسليمها لكافة المنافذ التموينية اعتباراً من يوم ٢٧ مايو الجاري.

ويأتي تمهيداً لقيام المواطنين بصرفها اعتباراً من أول شهر يونيو، الاثنين، وذلك فى المواعيد المقررة مسبقاً لصرف التموين، وذلك من جانب (بدالي التموين، منافذ مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى السابعة مساءً طوال شهر يونيو 2020.

وقد أكد المصيلحي على وجود غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توافر السلع التموينية للشهر المقبل وكذلك الأساسية بالأسواق وبكافة المنافذ التموينية مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، ولجان أخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة انتظام عمليات الصرف وتوافر السلع واتاحتها وتشديد الرقابة التموينية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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