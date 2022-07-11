التموين: صرف 96.3 مليون جنيه مستحقات المخابز البلدية المدعمة

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم صرف مستحقات أصحاب المخابز البلدية عن تكلفة تصنيع الخبز، وذلك في إطار متابعة غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية لانتظام عمل المخابز البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي هذا الشأن قامت هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع شركة بنوك مصر والبنوك المصرية بسداد مبلغ 96 مليونا و395 ألف جنيه لأصحاب المخابز البلدية والتي تمثل تكلفة تصنيع الخبز عن أيام 7 و 8 و 9 و 10 يوليو الجاري.

وأشارت وزارة التموين في بيان اليوم، إلى أنه يتم تسيير حملات يوميًا على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، من خلال مديريات التموين.

وأوضحت الوزارة أن غرف العمليات المركزية لم ترصد أى شكوى لنقص السلع الأساسية أو اللحوم.