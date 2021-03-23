التموين: صرف 90٪ من مقررات مارس الجاري حتى الآن

متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل الى حوالي 4 آلاف طن / يوم والزيت يصل إلى حوالي 3 آلاف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية أوضحتا أن نسب صرف السلع التموينية لمنافذ صرفها من بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي قد وصلت 90% حتى الآن.

وأشارت التموين، في بيان اليوم، الى توافر 28 صنفا من السلع التموينية بمخازنها باحتياطيات كبيرة تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاي والمسلى النباتي وزيوت الطعام وصولا إلى علب الكبريت،

وافاد التقرير الوارد من الشركتين الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل الى حوالي 4 آلاف طن / يوم والزيت يصل إلى حوالي 3 آلاف طن، والأرز والمكرونة حوالي 1000 طن / يوم، لكل صنف منهما، وتواصل مخازن الشركتين صرف احتياجات منافذ التوزيع حسب احتياجات كل منفذ منها.

من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا الشركتين بصرف كل احتياجات المنافذ من سلع تموينية .

وأكد ضرورة توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية على بطاقة الدعم قبل حلول شهر رمضان المبارك بجودة عالية وبالكميات التي تتوافق مع الدعم المقرر لكل بطاقة.