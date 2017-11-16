التموين: صرف 70% من مقررات نوفمبر

محمد مجدي أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معدلات ضخ المقررات التموينية والتى يتم طرحها على البطاقات التموينية مستمرة وتتم بشكل طبيعى، وبنفس المعدلات الخاصة بها. ويشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن مقيد عليها، و

محمد مجدي

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معدلات ضخ المقررات التموينية والتى يتم طرحها على البطاقات التموينية مستمرة وتتم بشكل طبيعى، وبنفس المعدلات الخاصة بها.

ويشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن مقيد عليها، وللفرد الواحد المقيد على البطاقة 50 جنيها يحصل من خلالها على سلع من قائمة مكونة من 60 سلعة ما بين غذائية، وغير غذائية، وبقوليات، ومنظفات.

وقال رمضان، لـ«المال»، أنه تم حتى أمس الأربعاء صرف %70 من السلع الغذائية وغير الغذائية الخاصة بشهر نوفمبر الجارى، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، ومحال البقالة التموينية، وفروع جمعيتي.

وأوضح أنه يتم شهرياً طرح 100 ألف طن سكر، ومثلها أرز، إضافة إلى 70 ألف لتر زيت، وكميات ضخمة من السلع الأخرى على البطاقات التموينية تصل إلى آلاف الأطنان.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عقد أمس اجتماعا مع أعضاء شعبة الأزر باتحاد الصناعات المصرية برئاسة رجب شحاتة رئيس الشعبة، لمتابعة استمرار توريد الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتم الاتفاق على استمرار توريد الأرز بسعر 6100 جنيه للطن جملة، حتى شهر مارس من العام المقبل، وقرر المصيلحى، استمرار بيع الأرز للمستهلك بسعر 6.50 جنيه للكيلو دون أى تعديل فى الأسعار، وذلك على البطاقات التموينية.

وأوضح المصيلحى، خلال الاجتماع وجود أرصدة فى فروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، تكفى حاجة الاستهلاك للبطاقات، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الأرصدة بشكل مستمر وتوفيره للبقالين التموينيين، مشيرا إلى أن قرار حظر تصدير الأرز للخارج مستمر، وذلك لتأمين احتياجات الأسواق المحلية.