التموين: صرف 65% من مقررات سبتمبر

أكدت شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 65% عن شهر سبتمبر 2022.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية اليوم ، إنه توجد 29 سلعة تصرف شهرياً لـ40 ألف منفذ، تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين.
وأضاف كمال أن السلع التي يتم صرفها لمنافذ التوزيع ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية كبيرة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.
وتابع كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دائماً ما يوجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك جودة السلع.