التموين: صرف 65% من مقررات سبتمبر

أكدت شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وصول نسب صرف السلع التموينية ‏إلى 65% عن شهر سبتمبر 2022.

وقال أحمد كمال،‏ معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية اليوم ، إنه توجد 29 ‏سلعة تصرف شهرياً لـ40 ألف منفذ، تقوم بصرف السلع ‏التموينية للمواطنين.

وأضاف كمال أن السلع التي يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.

وتابع كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، دائماً ما يوجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديريات ‏التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع ‏التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك جودة ‏السلع.