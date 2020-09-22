اقتصاد وأسواق

التموين: صرف 6 مليون كمامة بقيمة 46 مليون جنيه

بعد طرحها إجباريا على البطاقات
محمد مجدي 7:11 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 7:11 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه نحو 4 مليون كمامة بسعر 8.5 جنيه و2 مليون كمامة بسعر 6 جنيهات على البطاقات التموينية وذلك بعد قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كمامة واحدة إجباريا على كل بطاقة تموينية تحتوى على 3 أفراد .

يذكر أن وزارة التموين أصدرت يوم الأحد الماضى قراراً بصرف كمامة قماشية وقائية واحدة على كل بطاقة تموينية يبلغ عدد أفرادها المستفيدين 3 أفراد ، بينما يتم صرف كمامتين بحد أقصى على كل بطاقة تموينية بها 4 أفراد فأكثر.

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وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن الكمامات المباعة بقيمة إجمالية 46 مليون جنيه تم بيعها على البطاقات التموينية بشكل اجبارى منذ شهر أغسطس الماضى وحتى منتصف سبتمبر الجاري

وأوضحت المصادر أن هناك نوعين من الكمامات التى يتم صرفها إجباريا على البطاقات التموينية واحدة بسعر 8.5 جنيه والثانية بسعر 6 جنيهات .

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كانت التموين صرفت 2 مليون و715 ألف كمامة على البطاقات التموينية، بإجمالى 23 مليون جنيه، منذ شهر يوليو الماضى وحتى يوم 1 سبتمبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه تم الصرف من خلال بقالى التموين ومنافذ جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية فى المحافظات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

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يذكر أن عدد البطاقات التموينية المستحق لها صرف المقررات التموينية يبلغ 20 مليون بطاقة تموينية بعدد مستفيدين يصل الى 64 مليون مواطن ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على 50 جنيها كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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