«التموين»: صرف 50% من مقررات يونيو الجاري

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقررات التموين لشهر يونيو الجاري، من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية ما بين بقالي التموين وفروع جمعيتي وشركات المجمعات الاستهلاكية الاهرام والنيل والاسكندرية، اضافة إلي شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة .

واكدت مصادر في وزارة التموين لـ”المال” أنه تم صرف حتي الأن 50% من المقررات التموينية للشهر الجاري ، مع استمرار صرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية بدون أي مشكلات .

واضافت المصادر أنه يتم نحو 27 سلعة متاحة على قائمة المقررات التموينية، لنحو 22 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضخ كميات كبيرة من السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من كافة السلع الاستراتيجية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين احتياطي استراتيجي يصل إلي 6 أشهر

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو

السكر المعبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو

زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها

أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه

مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها

الفول المعبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه

المسلی الصناعی 800 جم بسعر 24 جنيها

شای ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات

صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها

اللبن الجاف 125 جرام بسعر 20 جنيهًا

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه