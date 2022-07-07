التموين : صرف 40% من مقررات شهر يوليو الجاري

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، اليوم الخميس ، تقريراً من شركتي الجملة «العامة- ‏المصرية» يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 40% لشهر يوليو الجارى.

وأكد التقرير أن الشركتين تضخان يوميًا أكثر من 25 سلعة إلى مخازنها المنتشرة عبر محافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين «منافذ جمعيتي- بدالي ‏التموين- المجمعات الاستهلاكية».

وأكد التقرير أن المخزون الاستراتيجي لدى الشركتين يوفر احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.‏

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إن الوزير وجّه المديريات بتكثيف المرور على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد ‏من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع ‏المعروضة بتلك المنافذ.

وأشار كمال إلى أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ6 أشهر في البعض منه، ‏والـ8 أشهر، ويزيد في البعض الآخر كاللحوم والدواجن.

وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلى 36 مليارا، بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا .