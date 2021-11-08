التموين: صرف 35% من السلع التموينية لشهر نوفمبر الجاري

تلقى علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس ( العامة – المصرية – الأهرام – النيل للمجمعات – الإسكندرية للمجمعات) عن توافر السلع بها، والتخفيضات الموجودة عليها.
وأفاد التقرير أن الشركات الخمس تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها، التي تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية، لا سيما في السلع الاستراتيجية، (السكر والزيت والأرز والمكرونة والشاي) وغيرها من السلع الأخرى التي تتعدى 1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى، بتخفيضات تصل إلى 20 %.
وأكد رؤوساء الشركات في التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت بمراجعة الصادر والوارد إليها، والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال زيادة الطلب عليها.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، كما أن الوزاره تضخ يومياً كميات كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات، بتخفيضات تصل إلى 30 % عن السوق الخارجية، والدواجن .
وأوضح أنه يتم يوميا ضخ 28 سلعة بمخازن الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع، ما بين منافذ جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن، يستفيدون من الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريا على بطاقه الدعم.
وأكد كمال أن هناك رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها.