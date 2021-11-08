اقتصاد وأسواق

التموين: صرف 35% من السلع التموينية لشهر نوفمبر الجاري

الوزاره تضخ يومياً كميات ‏كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات
محمد مجدي 5:47 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 5:47 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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تلقى علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس ( العامة – ‏المصرية – الأهرام – النيل للمجمعات – الإسكندرية للمجمعات) عن توافر ‏السلع بها، والتخفيضات الموجودة عليها.

وأفاد التقرير أن الشركات الخمس ‏تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها، التي تصل إلى 1300 مجمع ‏بكل محافظات الجمهورية، لا سيما في السلع الاستراتيجية، (السكر ‏والزيت والأرز والمكرونة والشاي) وغيرها من السلع الأخرى التي تتعدى ‏‏1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى، بتخفيضات تصل إلى 20 %.

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وأكد رؤوساء ‏الشركات في التقرير الوارد إلى ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت ‏بمراجعة الصادر والوارد إليها، والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال ‏زيادة الطلب عليها.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من ‏الشهر الجاري، كما أن الوزاره تضخ يومياً كميات ‏كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات، بتخفيضات تصل إلى 30 % ‏عن السوق الخارجية، والدواجن .

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وأوضح أنه يتم يوميا ضخ 28 سلعة بمخازن ‏الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع، ما بين منافذ جمعيتي وبدالي ‏التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن، يستفيدون من ‏الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريا على بطاقه الدعم.‏

وأكد كمال أن هناك رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ، ‏لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم ‏يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء، التابع ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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