اقتصاد وأسواق

التموين : صرف 251 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن مارس للبقالين و«جمعيتي»

قيل موعدها المحدد بنحو 10 ايام
محمد مجدي 11:55 ص, الجمعة, 10 أبريل 20 11:55 ص, الجمعة, 10 أبريل 20

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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته للهيئة العامة للسلع التموينية، لسرعة صرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس بإجمالي مبلغ 251 مليون جنيه وذلك لكافة بقالي التموين، وفرع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، قبل موعد صرفها بعشرة أيام.

وأوضحت وزارة التموين في بيان اليوم أن ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي .

لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف فى منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

ويذكر أنه فى وقت سابق قد قرر الدكتور علي المصيلحي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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